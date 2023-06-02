Каменских призналась, почему не живет с Потапом и как он вытащил ее из подавленного состояния: сидела на успокоительных

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что сейчас редко видится со своим мужем-продюсером Алексеем Потапенко, хотя он и вернулся в Украину из-за границы. Из-за плотного рабочего графика супруги не живут вместе, однако исполнительница считает, что отношения на расстоянии сделали их брак более крепким.

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Об этом она рассказала журналистами ТСН. Каменских также поделилась, что даже во время разлуки муж смог помочь ей побороть подавленное состояние (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каменских объяснила, что, как и множество украинских семей, они с любимым видятся редко. Тем не менее, эти моменты наполняют ее энергией и мотивацией, считает артистка.

"С одной стороны, это ужасно. С другой стороны, в моменты этих нечастых встреч ты испытываешь настолько острую эйфорию, настолько сильное счастье, что этот шквал эмоций тебя просто сбивает с ног. Честно говоря, думала, такое бывает только в подростковом возрасте... Может быть, это уже защитная реакция моей психики, но в этом реально есть какая-то своя романтика, если честно", – сказала певица.

Звезды сейчас не живут вместе и видятся раз в несколько дней в перерыве между концертами или другой работой, поделилась Каменских. Их общение каждый день сводится к телефонным разговорам.

"Лёша звонит мне перед каждым моим выступлением. Говорит теплые слова. Это всегда очень мотивирует. Даже если ты артистка с большим опытом, и у тебя были тысячи концертов, в тебе внутри все равно живет маленькая девочка, которой очень важно услышать слова поддержки. Особенно от любимого мужа! Как я уже сказала выше, расстояние не пошатнуло наши отношения, а сделало их несколько иными, вывело на новый уровень. Эта разлука для нас – новый опыт", – сказала артистка.

Она вспомнила, что переживала периоды, когда страдала от панических атак и депрессивных мыслей. Звезда призналась, что "сидела на успокаивающих и антидепрессантах и ее очень накрывало".

Из удрученного состояния ей помог выйти именно Потап, который в эти моменты засыпал жену теплыми словами поддержки и просто с пониманием молчал, пока Каменских не станет лучше.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер много времени проводит за границей, за что его резко критикуют. Почему артист долго не возвращался в Украину – читайте здесь.

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