Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских знает, как заставить поклонников говорить о себе. Так, на этот раз она опубликовала фото, на котором появилась без белья, прикрыв интимные части тела цветным парео.

Соответствующий кадр певица выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она была запечатлена на фоне двухэтажного здания со множеством окон, а также сзади нее виднелась белоснежная статуя.

Каменских выбрала довольно откровенный наряд: топ песочного цвета и парео с ярким принтом, под которым не было трусов. Она выставила правую ногу немного вперед, а руки подняла вверх. Глаза при этом у нее были закрыты.

Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.

"Закрыть глаза и раствориться в моменте", – подписала кадр звезда.

Внимательные фанаты начали в комментариях спрашивать, почему исполнительница решилась позировать без белья. Вот, что они пишут по этому поводу:

"А что по белью?", "Рассекаешь без трусов?", "И не забыть надеть трусы", "Для меня идеал фигуры именно такой", "Настя, какая вы красивая!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20-летняя дочь Брежневой в трусах и сапогах позировала перед зеркалом. Соня сделала несколько снимков в разных ракурсах: сначала сфотографировалась, когда сидела на полу, затем запечатлела себя стоя.