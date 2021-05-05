Каменских в образе Фриды "закатила" мексиканский день рождения. Фото

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских вчера, 4 мая, отметила свое 34-летие. На день рождения она пригласила самых близких людей, а сама появилась на мероприятии в образе мексиканской художницы, наиболее известной автопортретами, Фриды Кало.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала десятки stories, чтобы показать поклонникам, как прошел ее праздник (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Среди гостей можно увидеть маму певицы Лидию, ее близкую подругу Анну, а также других приятелей и родственников.

Сама именинница для столь важного дня выбрала эффектный образ: на ней было легкое платье и полупрозрачной ткани, красные лодочки на каблуке, а волосы заплетены в красивую прическу, которая была дополнена объемными цветами.

Также артистка записала несколько stories, где она танцевала под ритмичную музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап (Алексей Потапенко) трогательно поздравил свою супругу Настю Каменских с днем рождения, а также показал архивное фото со дня их свадьбы. Фанаты были в восторге от такого красивого жеста.