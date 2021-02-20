Каменских в коротком топе поделилась секретом шикарной фигуры

Украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала поклонникам о том, как правильно заниматься спортом. Звезда дала несколько советов, как начать работать над собой, стать еще красивее и быть здоровой.

На странице в Instagram Каменских опубликовала пост, который дополнила смелым фото. В кадре звезда позировала в коротком спортивном топе и без макияжа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так,чтобы прийти в форму, Каменских посоветовала начинать знакомиться со спортом постепенно.

"Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку. Для начала сделайте утреннюю зарядку, пару подходов планки, стоя сначала на прямых руках, потом на локтях. Это уже заставит ваши мышцы включиться. На следующий день добавьте к этому 20 приседаний и 20 отжиманий. И так постепенно каждый день добавляйте новые упражнения, пока они не сформируют полноценную тренировку на 45-80 минут", – сообщила в фотоблоге звезда.

Каменских уверяет, что во время спорта также важен настрой. Не стоит думать о занятиях, как о чем-то плохом.

"Вам нужно захотеть заниматься! Найдите свою мотивацию – четко сформулируйте ее мысленно, а лучше - запишите и каждый день перечитывайте! Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм к занятиям. Это нормально. Главное – не поддавайтесь этому состоянию и не сдавайтесь. Так спорт тренирует не только тело, но и силу духа и целеустремленность. Эти качества помогут вам и в остальных сферах", – заявила артистка.

Каменских утверждает, что заниматься спортом лучше всего в паре. Или можно вовсе пойти на групповые занятия. Также артистка обратила внимание на сон – нужно засыпать вовремя и спать достаточно, чтобы утром были силы для тренировки.

Также главное в спорте – это похвала. Следует хвалить себя не едой или бокалом вина, а словами или маленькими подарками.

"Будьте себе самой лучшей поддержкой", – написала в Instagram певица.

Стоит отметить, что Настя Каменских – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

20 мая 2015 года создала канал "NKblog".

Во время карантина в связи со всемирной пандемией COVID-19 провела цикл спортивных тренировок в прямом эфире Instagram.

Разработала и запустила на YouTube проект с видеотренировками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала, как выглядит с утра без макияжа. Звезда опубликовала фото с любимым питомцем.