Каменских удивила кардинальной сменой имиджа на шоу 'Маска'

Украинская певица Настя Каменских (NK) решилась на эксперимент – звезда сменила имидж. Артистка появилась на шоу "Маска" с короткой прической.

Каменских опубликовала в Instagram снимки своего нового аутфита – звезда предстала перед поклонниками с каре и челкой. Артистка под берет надела всего лишь черный парик.

Поклонники также остались в восторге от костюма Каменских на шоу "Маска" – перед объективом камеры она позировала в кожаном черно-белом костюме, который состоял из топа с длинными рукавами и мини-юбки. Дополнила свой модный наряд певица черными ботфортами.

"Как же тебе идет эта прическа, красавица", "Классный образ", "Обалдеть, Настю совсем не узнать", – писали фолловеры в Instagram звезды.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) рассказала поклонникам о том, как правильно заниматься спортом. Звезда дала несколько советов, как начать работать над собой, стать еще красивее и быть здоровой.