Каменских сообщила, что потеряла голос из-за новообразования на голосовых связях: пришлось отменить концерты

Известная украинская певица Настя Каменских сообщила поклонникам неутешительную новость – она серьезно заболела, что привело к потере голоса. Сейчас артистка нуждается в срочном лечении для его восстановления.

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Все это привело к тому, что исполнительнице пришлось отменить некоторые концерты, запланированные на конец марта и апрель. Впрочем, выступления все же состоятся, однако на 20 дней позже. Об этом Каменских сообщила на личной странице в Instagram.

Звезда записала видеообращение к своим поклонникам. Она говорила крайне хриплым и низким голосом.

"Я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое пока не позволяет моим связкам полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", – шокировала Каменских публику неутешительными прогнозами.

Дабы не усугубить ситуацию, артистка уже приступила к лечению. Врачи говорят, что на восстановление понадобится около 14 дней. Но это при условии активного лечения.

"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима – мой голос и работа связи придут в норму уже через несколько недель", – прокомментировала певица.

Поклонники в комментариях выразили надежду, что исполнительница как можно скорее поправится, и рекомендовали ей беречь себя.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица GIP C, которая сотрудничала с продюсером Алексеем Потапенко, обвинила его в недвусмысленных намеках на интим и неверности жене Насте Каменских. Артистка пока не подкрепила доказательствами свои слова, хотя и пообещала при необходимости это сделать, поэтому пользователи со скепсисом отнеслись к ее заявлениям. Подробности – в нашем материале.