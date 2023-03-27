Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

Украинская певица GIP C, которая сотрудничала с компанией MOZGI Entertainment и продюсером Алексеем Потапенко, обвинила его в недвусмысленных намеках на интим и неверности жене-исполнительнице Анастасии Каменских. Артистка пока не подкрепила доказательствами свои слова, хотя и пообещала при необходимости это сделать, поэтому пользователи со скепсисом отнеслись к ее заявлениям.

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Некоторые поверили звезде, которая пела в группе NZK, а другие подписчики обвинили в желании похайпить на имени более популярного артиста. Деталями она поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время, ночью, с лысым Алешей (Потапом – ред.), мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно". Я говорю: "Остановись, давай мерки снимем". Он говорит: "Может, что-нибудь другое померишь?" – поделилась GIP C.

Певица заверила, что "валяла дурака" и пыталась перевести тему, а продюсер якобы продолжал флиртовать. Больше всего звезду поразило то, что на встречах с женой артиста Настей Каменских все делали вид, будто ничего не произошло.

Об "изменах" Потапа его бывшая подчиненная начала рассказывать несколько недель назад, но никакой реакции от звезд шоубиза до сих пор не последовало. В комментариях ее обвиняют во лжи и сочувствуют, а GIP C охотно отстаивает свое мнение и уверяет, что у нее есть доказательства.

На странице певицы много фото с Потапом и его женой. В частности, с их свадьбы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певец POSITIFF признался, что уже почти не общается с Потапом. В чем причина – читайте в материале.

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