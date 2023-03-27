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Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

Катерина Малай
Люди
2 минуты
15,5 т.
Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

Украинская певица GIP C, которая сотрудничала с компанией MOZGI Entertainment и продюсером Алексеем Потапенко, обвинила его в недвусмысленных намеках на интим и неверности жене-исполнительнице Анастасии Каменских. Артистка пока не подкрепила доказательствами свои слова, хотя и пообещала при необходимости это сделать, поэтому пользователи со скепсисом отнеслись к ее заявлениям.

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Некоторые поверили звезде, которая пела в группе NZK, а другие подписчики обвинили в желании похайпить на имени более популярного артиста. Деталями она поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время, ночью, с лысым Алешей (Потапом – ред.), мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно". Я говорю: "Остановись, давай мерки снимем". Он говорит: "Может, что-нибудь другое померишь?" – поделилась GIP C.

Певица заверила, что "валяла дурака" и пыталась перевести тему, а продюсер якобы продолжал флиртовать. Больше всего звезду поразило то, что на встречах с женой артиста Настей Каменских все делали вид, будто ничего не произошло.

Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала
Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

Об "изменах" Потапа его бывшая подчиненная начала рассказывать несколько недель назад, но никакой реакции от звезд шоубиза до сих пор не последовало. В комментариях ее обвиняют во лжи и сочувствуют, а GIP C охотно отстаивает свое мнение и уверяет, что у нее есть доказательства.

Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала
Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

На странице певицы много фото с Потапом и его женой. В частности, с их свадьбы.

Украинская певица обвинила Потапа в неверности Каменских и недвусмысленных намеках на интим: детали скандала

Ранее OBOZREVATEL писал, что певец POSITIFF признался, что уже почти не общается с Потапом. В чем причина – читайте в материале.

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