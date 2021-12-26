Каменских позировала в лифте в платье за 18 тыс. грн и красных чулках. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала поклонникам серию своих сексуальных фото. На снимках 34-летняя звезда демонстрирует свои длинные ноги в красных чулках, а местом для фотосессии она выбрала лифт. Известно, что платье с большим разрезом, в котором позировала артистка, стоит около 18 тысяч гривен.

Кадрами Каменских поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram. Эффектный образ знаменитости восхитил фанатов, которые усыпали любимую вокалистку лестными комментариями.

Перед камерой фотографа Анастасия предстала в пудровом платье с перьями, большим разрезом и удлиненным шлейфом из фатина от украинского бренда KEL by ELENA KONDRATOVA. Стоимость такого наряда – 18 300 гривен. Изюминкой образа стали красные акценты: сексуальные чулки, высокие прозрачные перчатки и яркий макияж такого же цвета.

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Дополнили образ необычные украшения: драгоценный чокер на шее с сердечком и серебряная серьга-кафф. Высокий пышный хвост сделал образ еще более дерзким и соблазнительным.

"Когда в приглашении написано: "Оденьтесь повседневно", – смешно подписала фото певица.

Поклонники исполнительницы оценили ее смелый и яркий лук. В комментариях они усыпали звезду комплиментами и отметили красоту ее ног.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских (в сольной карьере известна как NK) – 34-летняя певица, актриса, ведущая и судья нескольких телевизионных проектов, среди которых "Х-Фактор" (СТБ), "Маска" (канал "Украина") и другие. Звезда родилась в Киеве, но с 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006-м. Коллектив существовал в течение 11 лет.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенко вышла в 2019-м.

Как писал OBOZREVATEL, около 10 лет назад NK сильно поправилась. Мама звезды рассказала, почему это произошло. По словам Лидии Каменских, ее дочь очень сильно переживала из-за лишних килограммов.