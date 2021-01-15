Каменских поплавала с акулой на Мальдивах. Фото

Карина Бондаренко Люди 13:40, 15.01.2021 Обновлено: 13:50, 15.01.2021

Украинская певица Настя Каменских (NK) поплавала с акулой в Индийском океане во время отдыха на Мальдивах со своим мужем Потапом (Алексеем Потапенко).

Соответствующее видео звезда 15 января опубликовала у себя в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также певица показала черепаху, которая проплывала под водой. На видео заметны и другие обитатели океана, например, разноцветные рыбы.

Акула на Мальдивах.
instagram.com/kamenskux
Черепаха в Индийском океане.
instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских во время отпуска успевает не только наслаждаться ласковым солнцем и теплыми волнами, но и радовать поклонников пикантными снимками.

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