Каменських поплавала з акулою на Мальдівах. Фото

Карина Бондаренко Люди 13:40, 15.01.2021 Оновлено: 13:50, 15.01.2021

Українська співачка Настя Каменських (NK) поплавала з акулою в Індійському океані під час відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенко).

Відповідне відео зірка 15 січня опублікувала у себе в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також співачка показала черепаху, яка пропливала під водою. На відео помітно й інших мешканців океану, наприклад, різнокольорових риб.

Акула на Мальдівах.
instagram.com/kamenskux
Черепаха в Індійському океані.
instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських під час відпустки встигає не тільки насолоджуватися ласкавим сонцем і теплими хвилями, але й радувати шанувальників пікантними знімками.

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