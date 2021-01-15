Каменських поплавала з акулою на Мальдівах. Фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) поплавала з акулою в Індійському океані під час відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенко).

Відповідне відео зірка 15 січня опублікувала у себе в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також співачка показала черепаху, яка пропливала під водою. На відео помітно й інших мешканців океану, наприклад, різнокольорових риб.

Акула на Мальдівах. instagram.com/kamenskux

Черепаха в Індійському океані. instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських під час відпустки встигає не тільки насолоджуватися ласкавим сонцем і теплими хвилями, але й радувати шанувальників пікантними знімками.