Камалия об общении с 'зомбированными' Лорак, Киркоровым и тетей из РФ: я в истерике пыталась рассказать правду. Видео

Известная украинская певица Камалия дала интервью, в котором рассказала, что пыталась донести правду о происходящем в Украине своей тете из Москвы, но в ответ родственница твердила о "бандеровцах" и "нацистах". По словам знаменитости, она была шокирована реакцией.

Соответствующее интервью Камалия дала для программы "Зірковий шлях" на телеканале Украина. Певица отметила, что звонок состоялся в первый день войны, но тетя начала рассказывать о том, что "они спасают украинцев от нацистской хунты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какой нацистской хунты? "Ну вас же притесняют, русскоговорящих убивают, у вас там бандеровцы и нацисты". Она просто как зомби. Последний раз я с ней общалась 8 марта. Я вместо поздравлений отправила ей хронику того, что происходит. Но она сказала, что не хочет этого комментировать. После этого, я ей не звоню", – рассказала Камалия.

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По словам певицы, родственница во время общения говорила, что якобы украинцы сами себя бомбят, но Камалия пыталась доказать, что это ложь.

"Я говорю: "Нет у нас нацистов" и показывала видео, что это российские войска, что это ваши бомбы. В ответ: "Все это монтаж и фейки. Я не верю, потерпите чуть-чуть, мы вас высвободим от этих нацистов и будем вместе". Ну что тут говорить, я не знаю. Она как зомби", – сказала певица.

Камалия добавила, что кроме родственников пыталась достучаться до российских артистов, молчащих о войне в Украине. Среди тех, с кем пыталась говорить певица – Филипп Киркоров, Ани Лорак, однако они не отреагировали.

"Я не вижу, чтобы Ани Лорак высказывалась. Я вижу, что там стена такая… Я просто в истерике говорила, я спрашивала, я как-то пробовала донести до них эту информацию. Но нет. Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы", – подытожила Камалия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия записала эмоциональное обращение к россиянам с призывом выходить на улицы, чтобы прекратить Великую Отечественную войну Украины.

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