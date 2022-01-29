Камалии стало хуже: у певицы диагностировали новые болезни
Популярная украинская певица Наталья Захур, известная как Камалия, оказалась в больнице из-за осложнений от гриппа и коронавируса. Певица лежит под капельницами. Накануне у нее диагностировали новые заболевания.
На своей странице в TikTok Камалия опубликовала видеоролик из больничной палаты и показала себя в койке (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Также она назвала свой полный диагноз.
"Усиленная терапия при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите", – написала звезда в кадре.
Артистка предстала с макияжем и собранными назад волосами. Она продемонстрировала стойку, полную флаконов инъекций, которые получает, и показала себя в ингаляционной маске.
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Коротко о знаменитости:
Камалия – 44-летняя украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". В 2003-м связала себя узами брака с британско-украинским миллионером пакистанского происхождения Мохаммадем Захуром. В сентябре 2013 года родила двойню – дочерей Арабеллу и Мирабеллу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия обратилась к фанатам и рассказала, что ее здоровье в руках профессиональных медиков.