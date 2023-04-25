Кальян, проктолог и доставка пиццы: Охлобыстин озвучил мультсериал, по которому оккупантов готовят к войне

В стране-террористке РФ к военной службе в рядах оккупантов начали готовить с детства. Пропагандисты создали мультипликационный сериал-инструкцию, как выжить на войне в Украине, штурмовать здания, бросать гранату и уберечься от засад. Озвучил этот "шедевр" мультипликаторов звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин.

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Не обошлось без низкосортного юмора, благодаря которому россияне высмеяли свою армию. Ролики с голосом пропутинского актера появились в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Непонятно, для кого был создан военный мультфильм – для школьников, готовящихся к смерти на чужбине, или для уже готовых оккупантов, которые без визуального сопровождения не могут понять азы военного дела.

В сюжете российские террористы воюют с украинцами. Охлобыстин объяснил зрителям, что не стоит стоять на месте, выдергивать чеку гранаты зубами и касаться заминированных вещей.

Чтобы до оккупантов дошло лучше, авторы роликов добавили немного "юмора". Например, выдернутая ртом чека, угрожают в мультфильме, может привести к вырванным зубам, которые будет лечить стоматолог-проктолог.

Оккупантов также "научили" быть оригинальными и непредсказуемыми – поделиться с украинскими военными пиццей, заблаговременно начиненной взрывчаткой. Рассказывая о задымлении, мультипликаторы изобразили окупантов, которые перед штурмом курят кальян.

Как известно, Иван Охлобыстин является ярым сторонником путинского режима. В нетрезвом состоянии актер звонил другу и уверял, что готовится воевать в Украине на стороне оккупантов и умереть на чужбине.

Впрочем, до этого так и не дошло, ведь путинисту придумали более полезное дело – кричать со сцены в центре Москвы "Гойда". На РосТВ показали, будто москвичи и гости города поддержали Охлобыстина, однако на самом деле зрители молчали.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда "Интернов" сравнил артистов-предателей родины с животными и отметил, что всех их объединяет комплекс неполноценности. Подробнее об этом – читайте здесь.

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