''Объединяет комплекс неполноценности'': звезда ''Интернов'' Охлобыстин растоптал коллег, сбежавших из РФ

Российский актер Иван Охлобыстин, который является ярым фанатом президента Владимира Путина, порассуждал о судьбе коллег по шоу-бизнесу, оставивших РФ. Он сравнил артистов-предателей родины с искалеченными животными и отметил, что всех их объединяет комплекс неполноценности.

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Свои рассуждения путинист написал в Telegram-канале. Охлобыстин поиздевался над россиянами, подчеркнув, что ему жаль тех, кто поддержал Украину в войне. Иван считает себя патриотом страны и с самого начала полномасштабного вторжения принялся унижать коллег.

Так, звезда "Интернов" посоветовал лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому не забывать принимать таблетки. Музыканту Борису Гребенщикову Иван предсказал "незавидное, лишенное уюта и уважения, под стать прожитой жизни" будущее. А про Максима Галкина фанатик кремлевского диктатора сказал всего одно слово: "Брезгую", решив, что о нем вспоминать стыдно.

"Про Галкина брезгую. Максим Покровский не должен забывать принимать таблетки. Макаревич с Шендеровичем честно тоскуют и шипят, под стать возрасту и образованию. Невзоров мнет в кулаке фекалии. Весь этот цирк с конями венчает Гребенщиков. Борис Борисыч искренне недоумевает по поводу отсутствия интереса у широкой аудитории к его политической позиции. На Борис Борисыча всем наплевать", – написал актер в блоге.

Иван Охлобыстин не понимает тех, кто негативно высказывается о своей родной стране и жителях. По его словам, уехавшие из России знаменитости по-разному относятся к ситуации, которая сейчас происходит в стране. За границей кто-то молча пытается начать жизнь заново, а кто-то гневно высказывается в сторону соотечественников.

"Что понятно – за бугром всем несладко. Даже как-то, чисто по-человечески жаль. Как, предположим, трехногую собачку. Поэтому и критика от них воспринимается с этим отношением. Пусть лает трехногая собачка", – выдал актер.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что пропагандист Владимир Соловьев осатанел из-за шутки Максима Галкина о голове своей коллеги Ольги Скабеевой. Путинист назвал комика "конченой мразью" и призвал преследовать его во всем мире. Подробнее читайте в нашем материале.

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