Kalush Orchestra и Джамала вместе спели 'Стефанию', которой прогнозируют победу на Евровидении

Популярная украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала и представители Украины на международном песенном конкурсе в этом году, рэп-коллектив Kalush Orchestra вместе исполнили трек "Стефания", которому букмекеры прогнозируют победу на музыкальной битве в Турине (Италия). Фанаты группы и крымскотатарской вокалистки оценили новое звучание песни.

Соответствующее видео Джамала обнародовала на личной Instagram-странице. Она призвала соотечественников поддержать рэперов, которым уже 10 мая предстоит презентовать Украину на вокальной арене.

"Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Orchestra, верю, совсем скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело", – написала народная артистка Украины под публикацией.

Видео дня

Поклонники отметили, что женский голос добавил песне определенного шарма. В комментариях интернет-пользователи оставляли исполнителям тысячи комплиментов, а Kalush Orchestra желали победы в финале песенного конкурса.

"Очень круто", "Вам срочно нужно записать вместе песню, это будет хитяра", "Как же красиво", – оставляли комментаторы.

Стоит отметить, что в рамках промотура к Евровидению-2022 рэп-коллектив сейчас путешествует по странам Европы, где не только исполняет свою композицию, но и рассказывает зрителям правду о войне в Украине. Отказавшись от любых спецэффектов, во время выступления они включают на экране QR-код, перейдя по которому, можно получить доступную информацию о помощи украинскому народу. Музыканты уже успели стать главной сенсацией конкурса, а букмекеры ставят на победу украинцев рекордные 33 процента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на хорошие прогнозы аналитиков, продюсер Игорь Кондратюк не уверен в победе Kalush Orchestra. При этом он считает, что музыкантам точно гарантирована победа в зрительском голосовании.