Кондратюк не уверен в победе Kalush Orchestra на Евровидении: говорить об этом рано

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк высказал предположение, что разговоры о победе группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 пока преждевременны. По его мнению, коллектив с большей вероятностью получит первенство в зрительском голосовании.

Соответствующий комментарий прозвучал в интервью "Сегодня". Отметим, что в 2022 году артисты, скорее всего, выступят в Турине, Италия, дистанционно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С большой вероятностью Kalush Orchestra победит в голосовании зрителей. И вы знаете, почему: вся Европа сейчас – за Украину. Но о победе говорить рано, мне кажется", – говорится в комментарии.

Следует добавить, что, по прогнозам букмекеров, опубликованным на официальном сайте Евровидения, вероятность победы Kalush Orchestra оценивают в 32% по состоянию на 2 апреля 2022 года.

Видео дня

Отметим, что букмекеры сайта Eurovision World ежедневно обновляют табличку вероятных победителей с начала российско-украинской войны. Даже учитывая, что Украина могла пропустить конкурс, артисты не просто не опустился в рейтинге, а существенно оторвался от других участников.

В частности, 2-е место в списке сейчас занимает дуэт из Италии, шансы которого оценивают в 17%.

Несмотря на вторжение российских захватчиков в Украину, музыканты выбороли участие в международном конкурсе. Коллектив выступит на сцене в Турине, если украинцы победят в войне с российскими оккупантами до 10 мая.

В случае, если боевые действия затянутся, музыканты заранее запишут композицию на видео, чтобы выступление состоялось дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Игорь Кондратюк заявил, что еще после Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году понял, чего следует ожидать от диктатора Путина. По его словам, возможность войны была очевидна.

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