Каких украинских блогеров признали лучшими на National Bloggers Awards 2021. Фото
В Киеве 13 сентября состоялась первая премия National Bloggers Awards, которую организовало агентство WhyNot? Enot. Блогером года стал "холостяк" Никита Добрынин, а блогершей – Таня Парфильева.
Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, а также на блогерскую вечеринку пригласили таких знаменитостей как Наталью Могилевскую, TVORCHI и KAZKA. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Блогером года стал главный герой "Холостяка" Никита Добрынин, но его самого на мероприятии не было, поэтому статуэтку получила супруга мужчины – Даша Квиткова.
Блогершей года стала Таня Парфильева, у которой 1,7 млн подписчиков.
Блогер года – Никита Добрынин
Блогерша года – Таня Парфильева
Медиа-блогер – Надя Дорофеева
Инстамама – Кристина Шаркади
Бьюти – Лиза Краснова
Z-блогер – Пупси Кира
Развлекательный блог – Антон Скуратов
Lifestyle – Саба Мусина
Восходящая звезда – Луладжа Олеговна
Visual – Саша Чистова
Мода – Алина Френдий
Бизнес – Лера Бородина
Еда – Евгений Клопотенко
Трэвел – Антон Птушкин
Микроинфлюенсер – Марк Ливин
Тиктокер года – Олег Машуковский
Контент-мейкер – Настя Захандревич
Трек – Elefante Насти Каменских
Звезда – Надя Дорофеева
Ютубер года – Антон Птушкин
Интервьюер – Маша Ефросинина
Пародия – "Чоткий Паца"
Шоу – "Педан может"
Трэвел – Антон Птушкин
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США в ночь на 13 сентября состоялась музыкальная премия MTV Video Music Awards 2021. В этом году мероприятие прошло на спортивной арене Барклайс-центр.