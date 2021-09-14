Каких украинских блогеров признали лучшими на National Bloggers Awards 2021. Фото

В Киеве 13 сентября состоялась первая премия National Bloggers Awards, которую организовало агентство WhyNot? Enot. Блогером года стал "холостяк" Никита Добрынин, а блогершей – Таня Парфильева.

Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, а также на блогерскую вечеринку пригласили таких знаменитостей как Наталью Могилевскую, TVORCHI и KAZKA. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Блогером года стал главный герой "Холостяка" Никита Добрынин, но его самого на мероприятии не было, поэтому статуэтку получила супруга мужчины – Даша Квиткова.

Видео дня

Блогершей года стала Таня Парфильева, у которой 1,7 млн подписчиков.

Блогер года – Никита Добрынин

Блогерша года – Таня Парфильева

Медиа-блогер – Надя Дорофеева

Инстамама – Кристина Шаркади

Бьюти – Лиза Краснова

Z-блогер – Пупси Кира

Развлекательный блог – Антон Скуратов

Lifestyle – Саба Мусина

Восходящая звезда – Луладжа Олеговна

Visual – Саша Чистова

Мода – Алина Френдий

Бизнес – Лера Бородина

Еда – Евгений Клопотенко

Трэвел – Антон Птушкин

Микроинфлюенсер – Марк Ливин

Тиктокер года – Олег Машуковский

Контент-мейкер – Настя Захандревич

Трек – Elefante Насти Каменских

Звезда – Надя Дорофеева

Ютубер года – Антон Птушкин

Интервьюер – Маша Ефросинина

Пародия – "Чоткий Паца"

Шоу – "Педан может"

Трэвел – Антон Птушкин

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США в ночь на 13 сентября состоялась музыкальная премия MTV Video Music Awards 2021. В этом году мероприятие прошло на спортивной арене Барклайс-центр.