Мика Ньютон рассказала, как узнала о раке: поправилась и пошла на горячую йогу

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с поклонниками подробностями своей болезни и рассказала, как она поняла, что у нее рак. По ее словам, онкология сделала ее незащищенной.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Все началось с того, что у Ньютон резко вздулся живот и она выглядела так, будто находится на шестом месяце беременности.

В результате женщина думала, что просто поправилась и пошла на горячую йогу, а также отказалась от углеводов. Но ничего не менялось.

После этого певица обратилась за экстренной помощью в апреле 2019 года, где ей сказали, что она должна просто лучше питаться. Но артистке ничего не помогало.

"Я продолжала заниматься горячей йогой, пока не узнала, что у меня рак… Потом стресс и операции, невозможность работать, потом коронавирус… Я чувствовала, что в жизни довольно сильно проиграла", – рассказала Ньютон.

Она добавила, что теперь пытается вернуть себе уверенность и сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мика Ньютон поделилась подробностями борьбы с раком яичника. 4 ноября 2019-го звезде сделали первую операцию. После второй операции певице сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Однако впоследствии оказалось, что анализы были ошибочными, и у артистки диагностировали первую стадию.

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) – украинская певица и артистка. Участница песенного конкурса "Евровидение 2011" от Украины.

После международного конкурса уехала в Калифорнию, планировала жить в США до 2013 года, "JK-music group" предложила ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение певицы на западе.

С певицей работает музыкант Рэнди Джексон. Она живет в центре Лос-Анджелеса в арендованной трехкомнатной квартире и мечтает получить "Грэмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.