Какие подарки не стоит покупать на Новый год

Иногда бывает сложно угадать с подарком для родных и близких на новогодние праздники.

Психолог Людмила Белова рассказала OBOZREVATEL, от каких подарков лучше отказаться сразу.

Что не стоит покупать на Новый год:

То, чего у человека и так много (это не касается детей, игрушек не бывает много).

Духов и косметики, если они не в приоритете у вашего близкого.

Кастрюль, бытовой техники, книг, одежды, сувениров без согласования.

Не стоит дарить детям то, что вам и так необходимо купить, например одежду или обувь – это не подарок.

Также психолог рассказала, как случайно не накупить лишнего и ненужного во время новогодней суеты и не попасться в маркетинговые хитрости. В первую очередь она советует сделать список близких и написать, кому и что вы решили подарить.

Кроме того, эксперт рекомендует записать несколько вариантов подарков на каждого, если вы вдруг не найдете подходящий.

Напомним, OBOZREVATEL собрал список интересных и оригинальных подарков на Новый год 2021, которые понравятся как друзьям, так и родным.

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