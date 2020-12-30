Які подарунки не варто купувати на Новий рік

Іноді буває складно вгадати з подарунком для рідних і близьких на новорічні свята.

Психологиня Людмила Бєлова розповіла OBOZREVATEL, від яких подарунків краще відмовитися відразу.

Що не варто купувати на Новий рік:

Те, чого в людини і так багато (це не стосується дітей, іграшок не буває багато).

Парфумів і косметики, якщо вони не в пріоритеті у вашого близького.

Каструль, побутової техніки, книг, одягу, сувенірів без узгодження.

Не потрібно дарувати дітям те, що вам і так необхідно купити, наприклад одяг або взуття – це не подарунок.

Також психологиня розповіла, як випадково не накупити зайвого і непотрібного під час новорічної метушні і не попастися на маркетингові хитрощі. Передусім вона радить зробити список близьких і написати, кому і що ви вирішили подарувати.

Крім того, експертка рекомендує записати кілька варіантів подарунків на кожного, якщо ви раптом не знайдете відповідний.

Нагадаємо, OBOZREVATEL зібрав список цікавих та оригінальних подарунків на Новий рік 2021, які сподобаються як друзям, так і рідним.

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