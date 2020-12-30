Какие подарки не стоит покупать на Новый год
Иногда бывает сложно угадать с подарком для родных и близких на новогодние праздники.
Психолог Людмила Белова рассказала OBOZREVATEL, от каких подарков лучше отказаться сразу.
Что не стоит покупать на Новый год:
То, чего у человека и так много (это не касается детей, игрушек не бывает много).
Духов и косметики, если они не в приоритете у вашего близкого.
Кастрюль, бытовой техники, книг, одежды, сувениров без согласования.
Не стоит дарить детям то, что вам и так необходимо купить, например одежду или обувь – это не подарок.
Также психолог рассказала, как случайно не накупить лишнего и ненужного во время новогодней суеты и не попасться в маркетинговые хитрости. В первую очередь она советует сделать список близких и написать, кому и что вы решили подарить.
Кроме того, эксперт рекомендует записать несколько вариантов подарков на каждого, если вы вдруг не найдете подходящий.
Напомним, OBOZREVATEL собрал список интересных и оригинальных подарков на Новый год 2021, которые понравятся как друзьям, так и родным.
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