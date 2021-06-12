Какие пластические операции делала Брижит Макрон: эксперт рассказал подробности

Первая леди Франции 68-летняя Брижит Макрон делает омолаживающую пластику – подтяжку лица. Таким образом супруга президента старается сохранить молодость.

Как рассказала доктор Екатерина Кудинова, первая леди – обладательница стареющего по мелкоморщинистому типу лица. Это значит, что морщины на лбу, особенно с такой живой мимикой, как у Брижит, крайне сложно устранить даже пластикой. Об этом пишет Marie Claire (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В области передней поверхности шеи Макрон можно увидеть явные тяжи платизмы: при таком типе старения, как у первой леди Франции, этот нюанс становится главным препятствием для коррекции. В подобных случаях специалисты рекомендуют проводить платизмопластику в дополнение к фейслифтингу.

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Кроме того, для 68 лет фигура первой леди выглядит впечатляюще. Вполне возможно, выполнялись небольшие липосакции в области коленей чтобы сохранить и поддержать их красивую форму.

Доктор отметила, что Макрон также делала ринопластику. Ее кончик носа слишком узкий по отношению к ширине спинки, что является одним из характерных признаков оперированного носа.

Также в СМИ писали, что в прошлом году первая леди Франции перенесла трехчасовую омолаживающую операцию под общим наркозом в частной клинике. Как оказалось, эту операцию выполнял ведущий пластический хирург страны, а ее результат заметно освежил внешний вид Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ рассказали, какие инъекции делали первые леди Украины, а также сколько они потратили на них. Как оказалось, некоторым из них повезло с хорошей генетикой, но есть те, кто прибегал к хирургическим вмешательствам.