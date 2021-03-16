Зеленская, Порошенко и Кличко: какие инъекции делали первые леди и сколько стоят уколы красоты

В СМИ рассказали, какие инъекции делали первые леди Украины, а также сколько они потратили на них. Как оказалось, некоторым из них повезло с хорошей генетикой, но есть те, кто прибегал к хирургическим вмешательствам.

Пластический хирург Сергей Дербак проанализировал лица Елены Зеленской, Марины Порошенко и Натальи Кличко. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Кyiv Live (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, у 59-летней Марины Порошенко хорошая генетика, но у нее есть некоторые особенности. Например, избыточные жировые отложения в области брылей. Из-за объемных скул бывшей первой леди можно сказать, что у нее есть филлеры и поэтому женщина имеет свежий вид.

Также видно, что Порошенко часто посещает косметолога и пытается сохранить свои природные данные. По словам Дербака, скорее всего, вскоре Марине придется обратиться к хирургу и сделать контурную пластику, стоимость которой составляет около 2000-5000 долларов в год.

По поводу 43-летней Елены Зеленской украинский хирург подчеркнул, что у нее очень ухоженное лицо, но все же она делает такие инъекции как ботулинотерапия, плазмолифтинг, мезотерапия, а также гиалуроновая кислота для свежести.

Специалист уверен, что именно благодаря этим процедурам кожа первой леди выглядит безупречно. Отмечается, что Зеленская, как и Порошенко, тратят одинаковые большие суммы денег на свою красоту.

47-летняя Наталья Кличко имеет морщинистую и истонченную кожу, которую мог бы исправить косметолог. Но, по словам Дербака, женщина не гонится за омолаживающими инъекциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что сделала с внешностью в 19 лет. По словам девушки, она прибегала к услугам косметолога.

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