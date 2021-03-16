Зеленская, Порошенко и Кличко: какие инъекции делали первые леди и сколько стоят уколы красоты

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская, Порошенко и Кличко: какие инъекции делали первые леди и сколько стоят уколы красоты

В СМИ рассказали, какие инъекции делали первые леди Украины, а также сколько они потратили на них. Как оказалось, некоторым из них повезло с хорошей генетикой, но есть те, кто прибегал к хирургическим вмешательствам.

Пластический хирург Сергей Дербак проанализировал лица Елены Зеленской, Марины Порошенко и Натальи Кличко. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Кyiv Live (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, у 59-летней Марины Порошенко хорошая генетика, но у нее есть некоторые особенности. Например, избыточные жировые отложения в области брылей. Из-за объемных скул бывшей первой леди можно сказать, что у нее есть филлеры и поэтому женщина имеет свежий вид.

Также видно, что Порошенко часто посещает косметолога и пытается сохранить свои природные данные. По словам Дербака, скорее всего, вскоре Марине придется обратиться к хирургу и сделать контурную пластику, стоимость которой составляет около 2000-5000 долларов в год.

Как выглядит лицо Марины Порошенко

По поводу 43-летней Елены Зеленской украинский хирург подчеркнул, что у нее очень ухоженное лицо, но все же она делает такие инъекции как ботулинотерапия, плазмолифтинг, мезотерапия, а также гиалуроновая кислота для свежести.

Специалист уверен, что именно благодаря этим процедурам кожа первой леди выглядит безупречно. Отмечается, что Зеленская, как и Порошенко, тратят одинаковые большие суммы денег на свою красоту.

Как выглядит лицо Елены Зеленской

47-летняя Наталья Кличко имеет морщинистую и истонченную кожу, которую мог бы исправить косметолог. Но, по словам Дербака, женщина не гонится за омолаживающими инъекциями.

Как выглядит лицо Натальи Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что сделала с внешностью в 19 лет. По словам девушки, она прибегала к услугам косметолога.

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