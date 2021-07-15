Где пройдет Евровидение 2022: появился список городов-претендентов

После победы итальянской группы Maneskin на Евровидении 2021 Италия начала определяться, где пройдет песенный конкурс в следующем году. Ачиреале, Алессандрия, Бертиноро ди Романья, Болонья, Генуя, Флоренция, Езоло, Матера, Милан, Пезаро, Римини, Рим, Сан-Ремо, Турин, Триест и Витербо – все эти города оказались в списке претендентов.

Издание Wiwibloggs пишет, что город-победитель должен отвечать ряду определенных требований. А именно: ближайший международный аэропорт должен быть расположен максимум в 90 минутах езды, в отелях рядом с ареной должно быть не менее 2000 номеров, а у самого города должна быть хороша развита инфраструктура (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также в самой арене должны поместиться не менее 8000-10 000 зрителей. Кроме того, внутри обязательно должна быть система кондиционирования, а также достаточное количество места для монтажа, пресс-центра, не считая других подсобных помещений.

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В источнике утверждается, что к концу лета Италия готова будет назвать город-победитель.

Напомним, что победителем Евровидения в этом году стала Италия, которую представляла группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Это стало третьей победой страны в конкурсе после 1964 и 1990 годов.

В пятерку лучших песен также вошли Франция, Швейцария, Исландия и Украина.

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