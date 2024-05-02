'Какие братья? Историю учи!' Известная украинская актриса рассказала, из-за чего ссорилась с россиянами на съемках в Киеве

Украинская актриса Тала Калатай, как и большинство ее коллег, в свое время работала на съемочных площадках в Киеве с российскими актерами. Артистка говорит, что иногда поведение коллег из соседнего государства не выдерживало никакой критики.

В интервью OBOZ.UA Калатай рассказала, что российские артисты в гримерках всячески восхваляли "величайшую Россию", однако, когда их ставили на место, сразу вспоминали о манипуляционном нарративе, что "россияне и украинцы – братья".

"На съемочных площадках ссорилась с российскими актерами, – вспоминает Калатай. – Выбешивали меня ужасно. Ну, слушайте, когда оно сидит и громко заявляет, что Россия самая величественная, а все остальные рядом не стояли, как можно выдержать? Говорю: "Какого черта ты здесь?" "Ну, мы же братья", – отвечает. "Какие братья? Историю учи! Только не ту, что вам рассказывают". У нас веками пытались украсть прошлое, чтобы выдать свое. На самом деле, это все замалчивалось и здесь, в Украине, но лежало на поверхности – правду можно было узнать. У нас, к примеру, в школе был очень крутой учитель истории. Он нам и о Второй мировой рассказывал то, что тогда не афишировали".

Калатай говорит, что из-за войны чувствует нетерпимость ко всему русскому: "Сейчас думаю, что такой была и раньше, просто меньше акцентировалась на этом. Поступая в театральный вуз, выбрала украинский курс, хотя слышала в свой адрес: "Зачем? Обучение на русском перспективнее, потому что все деньги там". Это решение, надо сказать, удивило родных, потому что дома разговаривали на русском. Правда, бабушка, с которой жили в одном киевском дворе, на украинском, точнее суржиком, как многие тогда. Я очень люблю повторять сейчас какие-то ее фразы. И ничего, что суржиком – это тоже достояние, потому что так пытались сохранить наш язык, когда была принудительная русификация".

"Еще я любила с детства украинские песни, много читала, училась в украинской школе, – говорит актриса. – И хотя родилась в СССР, в младших классах успела поносить звездочку октябренка – прости господи, тяготела ко всему украинскому. Помню, была очень счастлива, когда провозгласили независимость. Я, правда, не понимала: почему должна учиться на русском, живя в Украине?".

"Но, знаете, мне в общем абсолютно безразлично, как вели себя коллеги из России, оскорбительно было, когда наши впадали в неполноценность, – добавляет Калатай. – Встречались и абсолютно адекватные коллеги из соседнего государства, были – не очень. Но я была у себя в стране, на своей земле. А когда кто-то из россиян открывал рот, то всегда находились те, кто ставил на место. По крайней мере, на съемках, в которых участвовала, было именно так".

Актриса признается, что лично знает актеров из РФ, еще с 2014 года занимающих проукраинскую позицию: "Они сейчас не активны в соцсетях, но остаются на нашей стороне. Даже слышала, что некоторых очень удивляет, что украинцы продолжают с ними общаться: "Откуда столько доброты? Нам еще долго за все содеянное извиняться". Кто был человеком, остается им. Но большинство все же делает вид, что РФ ни при чем. И, честно говоря, я не слежу за их жизнью. Сначала пыталась что-то донести, а потом удалила из друзей".

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