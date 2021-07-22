8 богинь фотошопа, которых подписчики в Instagram не узнают в реальной жизни

Знаменитости на фотографиях в соцсетях всегда выглядят идеально. Однако в жизни фанаты могут не узнать звезд без макияжа и ретуши.

В фотошопе селебрити редактируют фигуру, делают стройную талию, пышные ягодицы и убирают морщины. OBOZREVATEL собрал фото мировых звезд в Instagram и в реальной жизни.

Всемирно известная певица Дженнифер Лопес публикует в соцсетях идеальные кадры. В 51-летнем возрасте поп-дива выглядит непревзойденно, но она всегда редактирует свое лицо в фотошопе. Папарацци подловили Джей Ло в невыгодном ракурсе: на снимке можно увидеть глубокие морщины.

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Фанаты не узнают исполнительницу мировых хитов Селену Гомес без ретуши и макияжа. Девушка использует фильтры в соцсетях для селфи.

Американская светская львица Крис Дженнер также часто убирает морщины на лице. Однако поклонники подчеркивают, что в 65 лет бизнесвумен даже без фотошопа выглядит великолепно.

Певица Кэти Перри очень любит использовать фотошоп. С помощью ретуши звезда создает кукольное лицо на фото.

В Instagram Ким Кардашьян 237 млн подписчиков. Ее аппетитные формы знают все, но знаменитость с помощью фотошопа убирает лишние сантиметры на талии.

Известная бизнесвумен Кайли Дженнер без макияжа и фотошопа выглядит совсем не так, как на идеальных картинках в Instagram. Ее кадры для соцсетей редактируют профессиональные ретушеры.

Актриса Роуз Бирн также пытается выглядеть на фото моложе, поэтому убирает все морщины на лице. Поклонники часто обсуждают в комментариях, что 41-летняя звезда использует очень много фотошопа.

Австралийская модель Жизель Бюндхен обладает идеальной кожей. Звезда выглядит привлекательно и натурально, однако часто использует ретушь для Instagram.

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