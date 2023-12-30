'Скала' королевы. Как выглядит младшая сестра Камиллы, с которой у нее чрезвычайно крепкая связь

Жена британского короля Чарльза III Камилла имеет младшую на 2 года сестру Аннабель Эллиот, являющуюся для нее опорой и "скалой". Они всегда могли постоять одна за другой.

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Британская публика давно оценила и увлеклась принцессой Аннабель как неутомимым, верным предсказателем здравого рассудка внутри королевской семьи, пишет Daily Mail. Еще с самого детства сестры всегда поддерживали друг друга и даже описывали свое детство как "идеальное".

Если у королевы Камиллы есть лучший друг и союзник, то это, безусловно, сестра, с которой она пережила все самые счастливые и печальные периоды своей жизни — от детских ссор до радости от коронации в Вестминстерском аббатстве.

В документальном фильме, который Аннабель сняла к 75-летию своей сестры Камиллы, Элиот рассказала, что до сих пор не простила ее за то, что та спрятала свою любимую мягкую игрушку Тедди в кровати. Но они всегда были вместе, когда посещали одну и ту же школу, соревновались в мероприятиях Пони-клуба, а затем ходили на одни те же вечеринки.

Две сестры были "скалы" друг для друга после смерти матери в 1994 году, отца в 2006 году и младшего брата Марка, пишет Daily Mail. Поэтому не удивительно, что на свою коронацию Камилла пригласила именно Аннабель сопровождать ее.

"Мне кажется, что я постоянно нервничала, идя в аббатство. Она немного меньше меня. Я переживала, с ней ли все будет хорошо", – говорила Камилла о сестре во время своей коронации.

Ранее OBOZ.UA писал, что король Чарльз III в своей речи завуалированно упомянул о войне в Украине. Он оперировал словами Иисуса: "Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами".

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