Как Юрий Горбунов выглядел в 25 лет. Архивное фото

В сети опубликовали архивный снимок популярного украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова, когда ему было 25 лет. Поклонники отмечают в комментариях, что возраст ему только к лицу.

Соответствующий кадр появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram. На архивной черно-белой фотографии шоумен, одеты в рубашку с принтом клетки, смотрит в сторону (чтобы смотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У Горбунова с густой шевелюрой не было морщин, и лицо кажется гладким, тогда как относительно на свежем снимке Юрий появился в классическом костюме и уже с морщинками.

Поклонники засыпали телеведущего комплиментами.

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"Всегда красивый", "Стоп, ему 51? Я в шоке", "Такой красивый", "Совсем не меняется, такой же красивый", "Ему к лицу возраст, трудно выбрать", "Красавчик", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Украинский телеведущий, актер и шоумен Юрий Горбунов родился в 1970 году в Львовской области в семье воспитателя детского сада и рабочего домостроительного комбината.

В 1992 году окончил Киевский театральный институт с красным дипломом, после чего три года проработал в драмтеатре Ивано-Франковска. В 1997 году переехал в Киев, где начал работать на телевидение.

Вел передачи "Три точки", "Счастливый звонок", "Подъём", "Улыбнитесь, вас снимают", "Завтрак с 1+1", "Танцы со звёздами", был тренером в "Лиге Смеха".

Был женат на танцовщице Людмиле с 1995 по 2015 года, а во второй раз, в 2017 году, женился на телеведущей Екатерине Осадчей, с которой воспитывают двоих сыновей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юрий Горбунов публично намекнул: он ждет, чтобы его жена, модель и ведущая Екатерина Осадча родила для него третьего ребенка – девочку. По "плану" артиста, это должно состояться через три года.