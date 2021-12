Как выглядят победительницы 'Мисс Plus Size-2021', которые представят Украину в Бразилии. Фото

В 2022 году Украину на мировом конкурсе красоты в Бразилии поедут представлять аж 4 красавицы с пышными формами. 18 декабря в соревновании Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 отметили участниц из Харькова, Мариуполя и Полтавы.

OBOZREVATEL предлагает узнать больше о самых красивых плюс-сайзах украинках и посмотреть, как они выглядят. К слову, попасть на конкурс мирового масштаба пытались аж 27 претенденток во всех уголков страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

В этом году титул Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 получила Евгения Чумакова-Ярошенко из Харькова. Девушка активно ведет свой блог о макияже и учит молодые таланты азам мейк-апа.

Видео дня

У победительницы конкурса есть своя студия и множество наград в сфере визажа.

Звание MS World Plus Size Ukraine 2021 завоевала Ольга Кузина из Полтавы. Девушка может похвастаться не только невероятной внешностью, но и храбростью, ведь работает в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Знание MS Ukraine Plus Size Queen 2021 года досталось Галине Черепне из Харькова. Она позиционирует себя как адвокат и бизнесвумен, а также увлекается эзотерикой.

Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 года завоевала Екатерина Колмыкова из Мариуполя. Победительница работает актрисой в театре "Conception". Ранее она уже одерживала победу в конкурсе Mrs Mariupol Plus Size 2021.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит победительница "Мисс Вселенная-2021" вне сцены. 21-летняя красавица из Индии катается на лошадях, занимается благотворительностью и моделингом.