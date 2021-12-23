Как выглядят победительницы "Мисс Plus Size-2021", которые представят Украину в Бразилии. Фото

Катерина Малай
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Как выглядят победительницы 'Мисс Plus Size-2021', которые представят Украину в Бразилии. Фото

В 2022 году Украину на мировом конкурсе красоты в Бразилии поедут представлять аж 4 красавицы с пышными формами. 18 декабря в соревновании Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 отметили участниц из Харькова, Мариуполя и Полтавы.

OBOZREVATEL предлагает узнать больше о самых красивых плюс-сайзах украинках и посмотреть, как они выглядят. К слову, попасть на конкурс мирового масштаба пытались аж 27 претенденток во всех уголков страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

В этом году титул Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 получила Евгения Чумакова-Ярошенко из Харькова. Девушка активно ведет свой блог о макияже и учит молодые таланты азам мейк-апа.

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У победительницы конкурса есть своя студия и множество наград в сфере визажа.

Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 стала конкурсанткой из Харькова
Евгения завоевала титул Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021
Евгения стала победительницей конкурса

Звание MS World Plus Size Ukraine 2021 завоевала Ольга Кузина из Полтавы. Девушка может похвастаться не только невероятной внешностью, но и храбростью, ведь работает в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ольга Кузина победила в номинации MS World Plus Size Ukraine 2021
Ольга Кузина из Полтавы получила титул
Ольга работает в ГСЧС

Знание MS Ukraine Plus Size Queen 2021 года досталось Галине Черепне из Харькова. Она позиционирует себя как адвокат и бизнесвумен, а также увлекается эзотерикой.

Бизнесвумен из Харькова победила в конкурсе красоты
Галина поедет на конкурс в Бразилию

Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 года завоевала Екатерина Колмыкова из Мариуполя. Победительница работает актрисой в театре "Conception". Ранее она уже одерживала победу в конкурсе Mrs Mariupol Plus Size 2021.

Екатерина получила титул Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021
Катя Колмыкова в 2022 году отправится в Бразилию
4 участницы представят Украину на мировой арене

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит победительница "Мисс Вселенная-2021" вне сцены. 21-летняя красавица из Индии катается на лошадях, занимается благотворительностью и моделингом.

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