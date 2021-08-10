Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради закрутила роман с исполнителем роли Элвиса Пресли

22-летняя дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской актрисы Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп – закрутила новый роман. Ее избранником стал 29-летний актер Остин Батлер.

Влюбленных заметили на вечерней прогулке после ужина, пишет Daily Mail. Актеры не стеснялись папарацци и устроили яркое зрелище прямо на улице: обняв друг друга, Лили-Роуз и Остин страстно целовались.

Для выхода в свет Лили-Роуз надела черную куртку и темные джинсы. К образу она подобрала черные туфли на каблуке, а в ее руках была белая сумочка. Остин Батлер надел бомбер цвета хаки с голубыми джинсами.

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К слову, ранее Лили-Роуз встречалась с другим актером Тимоти Шаламе. Об их романе стало известно в сентябре 2019 года, но уже в апреле 2020 года – пара внезапно прекратили свои отношения.

Актер Остин Батлер известный работами в фильмах "Зоуи 101", "Их перепутали в роддоме", "Жизнь непредсказуема", "Дневники Кэрри" и "Хроники Шаннары". Долгое время встречался с актрисой и певицей Ванессой Ханджес. Пара была вместе с 2011 по 2019 год.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали редкий кадр 19-летнего сына голливудского актера Джонни Деппа и его экс-супруги Ванессы Паради – Джека, который не так популярен, как его сестра Лили-Роуз.