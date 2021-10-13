Как выглядят 12 правнуков Елизаветы II, претендующих на престол. Фото

Королева Великобритании Елизавета II родила четверых детей, а они, в свою очередь, произвели на свет еще 12 королевских потомков.

Отметим, что в 2021 году в семье Ее Величества произошел настоящий бэби-бум. Поэтому у королевы сейчас очень большое семейство. OBOZREVATEL рассказывает, как живут все правнуки Елизаветы II.

Саванна Энн Филлипс

Внучка принцессы Анны, дочь Питера Филлипса и Отем Келли появилась на свет 29 декабря 2010 года, именно тогда Елизавета II впервые стала прабабушкой. Сейчас Саванна семнадцатая в очереди на престол.

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Она не носит никакого титула, потому что походит от королевы по женской линии. У Саванны горячий характер, и ее забавные выходки фотографы часто ловят на камеру.

Айла Элизабет Филлипс

Айла Филлипс является младшей сестрой Саванны. Сейчас ей 9 лет. Девочка девятнадцатая в очереди на трон Великобритании.

Айла – любимица папы Питера Филлипса, она всегда ведет себя спокойно и обладает королевскими манерами уже в столь юном возрасте.

Принц Джордж

Принц Джордж Александр Луи родился в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма 22 июня 2013 года. 8-летний мальчик является внуком принца Чарльза.

Джордж третий в очереди на престол после своего отца и дедушки. Его Высочество растет сдержанным и воспитанным.

Миа Грейс Тиндалл

Миа Грейс Тиндалл – дочь Зары Филлипс и Майка Тиндалла, а также внучка принцессы Анны. Правнучке Елизаветы сейчас 7 лет.

Она не имеет королевских титулов и является двадцать первой в очереди на престол. Мия растет обычной девочкой и занимается с мамой конным спортом.

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта является вторым ребенком принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Ее Высочество появилась на свет в 2015 году и заняла четвертое место на престол.

Кембриджскую принцессу часто сравнивают с прабабушкой, потому что она растет очень уверенной в себе, игривой и раскованной девочкой.

Принц Луи

Младший сын герцогов Кембриджских принц Луи родился в 2018 году. 3-летний мальчик занял пятое место в очереди на престол.

В таком маленьком возрасте принц уже занимается музыкой и любит петь.

Лена Элизабет Тиндалл

Лена Элизабет Тиндалл является второй дочерью Зары Тиндалл. Она родилась в 2018 году и стала двадцать второй в очереди на престол.

Зара и Майк ведут непубличный образ жизни, поэтому об их младшей дочери известно мало. Но известно, что девочка обожает играть с сестрой и более известными кузинами, поэтому иногда попадает на фото папарацци.

Арчи Маунтбэттен-Виндзор

Арчи Маунтбэттен-Виндзор является первенцем принца Гарри и Меган Маркл, а также внуком принца Чарльза. Арчи седьмой в очереди на трон.

Его родители отказались от всех титулов и переехали в США, чтобы вырастить малыша как обычного ребенка.

Огаст Бруксбэнк

Огаст Бруксбэнк является первенцем принцессы Евгении и ее мужа Джека. Малыш родился 9 февраля 2021 года. У мальчика пока нет никаких титулов, поскольку его отец простолюдин.

Лукас Филипп Тиндалл

Десятым внуком Елизаветы II стал малыш Лукас Филипп Тиндалл – сын Зары Тиндалл и Майка. Он родился 21 марта 2021 года. Родители пока не расскрывают лицо ребенка.

Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор

Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор является вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл. Девочка родилась в США 4 июня 2021 года.

Ее назвали в честь прабабушки и покойной Леди Ди. Лилибет восьмая в очереди на королевский престол.

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци

Самая младшая правнучка королевы – Сиенна Мапелли-Моцци. Она родилась 18 сентября 2021 года. Дочь принцессы Беатрис и Эдоардо – 11-я в очереди на престол.

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