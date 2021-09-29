Топ-6 вещей, которые всегда носит с собой в сумочке Елизавета II. Фото

Королева Великобритании Елизавета II всегда носит с собой сумочку от Louner. У представителей монарших особ список вещей, которые они кладут внутрь, отличается от обычных людей.

Журналисты издания People выяснили без чего не выходит из дома глава королевской семьи. В небольшой по размеру сумке помещаются футляр для очков, крем, сладости и многое другое (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-за плохого зрения королева вынуждена всегда брать с собой очки. Футляр британки той же фирмы, что и сумочка. Его цена колеблется в пределах $100.

Также Елизавета II кладет в сумку мятные конфеты, которые иногда бывают покрыты шоколадной глазурью.

Большое количество бумаг и фотографий, которые она подписывает каждый день, вынуждает главу государства держать в сумке ручку марки Parker 51. В 1941 году ее называли самой популярной в мире.

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Необходимостью для королевы является уход за руками, поэтому она несколько раз в день пользуется кремом марки "Clarins". Он содержит успокаивающее масло кунжута и экстракт шелковицы. Приблизительная стоимость 1 тюбика – $30.

Те, кто интересуются монаршей семьей, знают, что Елизавета II редко выходит на публику без яркой помады на губах. Так как маслянистая текстура легко стирается, королева носит косметику с собою. Ее любимый бренд – Elizabeth Arden.

Последние в списке, но не по значимости стали носовые платки, которые шьет портной покойного принца Филиппа. Небольшой кусочек ткани от его бренда "Kent&Haste" стоит от $50 до $60.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что любит носить с собой в сумочке украинская певица Тина Кароль.