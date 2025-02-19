Как выглядит женщина с самой длинной бородой в мире, которая уже в 13 лет брилась трижды в день. Фото и видео

Американка Эрин Ханикатт во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. В 2023 году она стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин – 30 см, а теперь отрастила 31-сантиметровые усы, установив новый рекорд.

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Как призналась Эрин Ханикатт в комментарии для Guinness World Records, чрезмерные волосы на ее лице начали расти в 13 лет, поэтому ей приходилось бриться трижды в день. Однако в старшем возрасте американка смогла принять свою особенность и чувствует себя максимально комфортно.

"В 2020-м я начала отращивать самую длинную бороду среди женщин, а усы просто шли в комплекте с ней. На усы ушло немного больше времени, потому что я постоянно подстригала их, потому что они попадали мне в рот, а это очень раздражало. Но в конце концов я решила просто продолжать их отращивать", – поделилась рекордсменка.

Борода и усы активно растут на лице Эрин Ханикатт из-за синдрома поликистозных яичников, что приводит к гормональному дисбалансу и вызывает чрезмерный рост волос, увеличение веса, бесплодие и другие проблемы. Из-за этого нарушения американке приходилось постоянно брить лицо с 13 лет, что, по ее словам, было очень утомительно.

"Я видела, что в интернете есть много женщин, которые были довольны своими волосами на лице. Я решила: если они могут быть счастливы с тем, что имеют, то и я должна быть счастлива. И я не должна стесняться того, кто я снаружи, потому что это просто моя природа", – рассказала женщина.

По словам Эрин Ханикатт, полноценно принять особенности своего тела, она смогла во время локдауна. Сначала она выходила за пределы дома, пряча бороду и усы под маской, а со временем смогла свободно чувствовать себя с волосами на лице.

"Мне очень нравится тот факт, что у меня теперь есть два рекорда, только потому, что я никогда не думала, что смогу достичь хотя бы одного. Я горжусь тем, кем я являюсь, и тем, что могу показать свою природную сущность миру. Надеюсь, смогу вдохновить других сделать то же самое", – отметила американка.

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