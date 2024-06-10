Как выглядит тело после кесарева сечения: Даша Евтух показала честные фото

Украинская блогер, участница шоу "МастерШеф" Даша Евтух поделилась собственным опытом родов. В частности, инфлюэнсер рассказала, как она восстанавливается после кесарева сечения.

На своей Instagram-странице Евтух отметила, что хотя с момента операции прошел месяц, она все еще ограничена в некоторых действиях. Блогер опубликовала фото и видео, чтобы показать, как изменилось ее тело.

Она рассказала, что после операции нельзя было постоянно лежать. Но новоиспеченная мамочка должна была двигаться, ходить, несмотря на боль. "Каждое минимальное движение чувствовалось и было болезненным. Но я все равно делала, как говорили мне врачи... – говорится в посте. – Первых дней 5-7 самое тяжелое для меня было – это встать с постели".

Евтух призналась: глядя на свое тело, ей хотелось плакать. Автор отметила, что иногда ее преследовали мысли, будто так она будет выглядеть всегда, но "это просто все на эмоциях, все отходят и возвращаются к своему предыдущему внешнему виду, просто нужно время". "Да и когда понимаешь, что у тебя теперь есть твоя маленькая кнопочка, то все остальное кажется не таким и важным", – добавила она. Блогер призналась, что не сожалеет о своем решении о кесарево.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Даша Евтух родила девочку. Малышку назвали именем, которое ассоциируется с древнегреческой богиней права и справедливости – Фемидой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Даша Евтух призналась, почему для дочери выбрала необычное имя: "Искали в интернете".

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