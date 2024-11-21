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Как выглядит самый богатый король в мире: он имеет в 36 раз больше денег, чем Чарльз ІІІ. Фото

Анастасия Какун
Люди
1 минута
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Как выглядит самый богатый король в мире: он имеет в 36 раз больше денег, чем Чарльз ІІІ. Фото

Размер личного состояния короля Великобритании Чарльза III составляет 610 миллионов фунтов стерлингов (около 761 млн долларов). Несмотря на то, что Его Высочество входит в список самых богатых монархов мира, он далеко не приблизился к обладателю самых больших заработков.

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Как сообщает издание Express, король Таиланда Маха Вачхиралонгкон, также известный как Рама X, имеет в 36 раз больше денег, чем прямой наследник Елизаветы II. Сумму его состояния оценивают от 23 до 33,9 миллиардов фунтов стерлингов (примерно от 29 до 42 млрд долларов).

Как выглядит самый богатый король в мире: он имеет в 36 раз больше денег, чем Чарльз ІІІ. Фото

В собственности самого богатого монарха в мире находятся 6560 гектаров земли, аэрофлот с 38 реактивными самолетами и вертолетами, а также около 40 000 арендных контрактов по всей стране. Среди наиболее весомых активов Рамы X есть недвижимость, а именно 23% одного из крупнейших кредиторов Таиланда – Siam Commercial Bank и крупнейшего промышленного конгломерата государства – Siam Cement Group.

Маха Вачхиралонгкон родился 28 июля 1952 года на вилле Амбара Большого дворца в Бангкоке. Он единственный сын короля Пумипона Адульядета и королевы Сирикит.

Как выглядит самый богатый король в мире: он имеет в 36 раз больше денег, чем Чарльз ІІІ. Фото

Рама X стал королем в возрасте 64 лет после смерти своего отца в 2016 году. Сейчас он старейший монарх Таиланда, который сошел на престол.

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