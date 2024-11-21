Как выглядит самый богатый король в мире: он имеет в 36 раз больше денег, чем Чарльз ІІІ. Фото

Размер личного состояния короля Великобритании Чарльза III составляет 610 миллионов фунтов стерлингов (около 761 млн долларов). Несмотря на то, что Его Высочество входит в список самых богатых монархов мира, он далеко не приблизился к обладателю самых больших заработков.

Видео дня

Как сообщает издание Express, король Таиланда Маха Вачхиралонгкон, также известный как Рама X, имеет в 36 раз больше денег, чем прямой наследник Елизаветы II. Сумму его состояния оценивают от 23 до 33,9 миллиардов фунтов стерлингов (примерно от 29 до 42 млрд долларов).

В собственности самого богатого монарха в мире находятся 6560 гектаров земли, аэрофлот с 38 реактивными самолетами и вертолетами, а также около 40 000 арендных контрактов по всей стране. Среди наиболее весомых активов Рамы X есть недвижимость, а именно 23% одного из крупнейших кредиторов Таиланда – Siam Commercial Bank и крупнейшего промышленного конгломерата государства – Siam Cement Group.

Маха Вачхиралонгкон родился 28 июля 1952 года на вилле Амбара Большого дворца в Бангкоке. Он единственный сын короля Пумипона Адульядета и королевы Сирикит.

Рама X стал королем в возрасте 64 лет после смерти своего отца в 2016 году. Сейчас он старейший монарх Таиланда, который сошел на престол.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядят 10 самых богатых женщин мира и чем они прославились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!