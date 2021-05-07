Как выглядит элитная яхта, на которой отдыхали Черчилль, Каллас и другие. Фото

Роскошную яхту Christina O, которая сначала была канадским военным фрегатом, переоборудовали и теперь любой может арендовать ее в частном порядке за 800 тысяч долларов на неделю, как это делали известные Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор и Мария Каллас.

В своем военном обличье лодка присутствовала как в битве за Атлантику, так и в высадке в Нормандии. Известно, что корабль также был местом свадебного приема Грейс Келли и принца Монако Ренье в 1956 году. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На одном из снимков видно, как отдыхающая певица Каллас наклоняется, чтобы поговорить с бывшим премьер-министром Черчиллем, с которым рядом была его жена Клементина и попугай Тоби.

В 2019 году на легендарной яхте отдыхала и супермодель Хайди Клум вместе с мужем Томом Каулицем. А в 1975 году отпуском наслаждались Ричард Бертон и Элизабет Тейлор.

Отмечается, что длина корабля составляет 325 футов (около 100 метров), что делает его 45-ым по величине в мире. Он вмещает 34 человека в 17 каютах и может путешествовать с 157 посетителями на борту.

На яхте есть оригинальный бар с табуретами, обтянутыми кожей норки, и подлокотниками, сделанными из зубов разных животных. Также там присутствуют огромная столовая, два рояля, винтовая лестница, водные мотоциклы и каяки.

Стоит добавить, что в июле и августе аренда Christina O стоит 545 тысяч фунтов стерлингов (около 800 тысяч долларов) в неделю. В апреле, мае, июне, сентябре и октябре цены снижаются до 484 тысяч фунтов стерлингов.

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