Как выглядит единственная дочь Антонио Бандераса и какую тайну хранит ее имя. Фото в детстве и сейчас

Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит – главный человек в жизни всемирно известного испанского актера Антонио Бандераса. Об этом сам кинематографист неоднократно говорил в своих многочисленных интервью. Это его единственная дочь, любовь к которой звезда фильмов о Зорро никогда не стеснялся проявлять, за что получил статус самого заботливого и любящего звездного отца. Сейчас Стелле уже 26 лет, а папа-актер не прекращает напоминать, что она – самое большое достижение в его жизни.

Видео дня

Стелла родилась в семье актеров. Ее мама – обладательница премии "Золотой глобус", а также номинантка на "Оскар" и "Эмми" Мелани Гриффит. Бабушки, дедушки и даже прабабушки и прадедушки также занимались актерством. Однако девушка решила не связывать свою жизнь с кинематографом или театром, хотя еще в три года впервые снялась в фильме. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась жизнь единственной дочери Антонио Бандераса, и как она выглядит сейчас.

Не удивительно, что с таким генеалогическим древом Стелла буквально с пеленок попала в кино. Она впервые появилась на съемочной площадке в 1999 году, когда ей было всего три года. Фильм под названием "Женщина без правил" продюсировал сам Антонио Бандерас, а главную роль в нем сыграла Мелани Гриффит – мама девочки.

Кроме того, в картине появилась Дакота Джонсон – это старшая сводная сестра Стеллы. Мелани Гриффит родила ее в своем первом браке, но Антонио Бандерас стал для нее настоящим любящим, хотя и не родным отцом, о чем актриса неоднократно говорила. Сегодня Дакоту Джонсон знают как исполнительницу главных ролей в фильмах "50 оттенков серого", "В активном поиске", "Незнакомая дочь" и других.

Но вернемся к Стелле Бандерас. Кинолента "Женщина без правил" стала дебютной и последней в ее карьере. Хотя все были уверенны, что девушка из династии актеров не будет отклоняться от курса, Стелла выбрала для себя другой путь.

Она выросла настоящей красоткой, попробовала себя в роли фотомодели, но решила стать успешной бизнесвумен. Сейчас дочь культового актера выпускает марку собственных духов. Она отличается особым трудолюбием и преданностью делу, что переняла, вероятно, у своих родителей.

К слову, родители Стеллы развелись в 2015 году после практически 20-и лет брака. Даже после разрыва Бандерас и Гриффит сохранили теплые дружеские отношения. Они до сих поддерживают друг друга в профессиональных и личностных моментах, чем восхищают многомиллионную армию своих фанатов.

Интересно будет узнать и историю имени Стеллы. Кинозвезды вместе приняли решение назвать дочь в честь своей любимой учительницы актерского мастерства Стеллы Адлер. Тезка Стеллы начала свою карьеру еще в юности и провела время, путешествуя по миру, изучая актерские приемы у других икон, таких как Константин Станиславский и Ли Страсберг. Адлер скончалась в 1992 году, выпустив из своей студии таких величайших актеров всех времен, как Марлона Брандо, Уоррена Битти, Роберта Де Ниро и других.

Стелла, как мы уже успели отметить, выросла настоящей красавицей. Она редко появляется на публике, практически не посещает светские мероприятия и нечасто радует аудиторию снимками в соцсетях. Тем не менее, фаны успели подметить, что девушка очень похожа на свою бабушку по маминой линии Типпи Хедрен. Стелла унаследовала от 93-летней актрисы и активистки защиты прав животных утонченные черты лица, силуэт, а также элегантное чувство стиля.

Ранее OBOZREVATEL показывал самых знаменитых мам Голливуда с их дочками. Они похожи как две капли воды! Если хотите посмотреть на звезд и их наследниц-красавиц, переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!