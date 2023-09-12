Как выглядит болгарка Андреа Иванова с самыми большими в мире губами и почему ее боятся мужчины. Фото

Обладательницей крупнейших искусственных губ в мире считается блогерша из Болгарии Андреа Иванова, которая до неузнаваемости изменилась, чтобы достичь желаемого внешнего вида. Бывшая студентка философского факультета утверждает, что довольна своими новыми чертами лица, но жалуется, что не может обрести любовь.

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25-летняя молодая девушка рассказала, что мужчины ее боятся. Чтобы познать глубокое и искреннее чувство, звезда соцсетей, за которой следят более 28 тысяч подписчиков, даже решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк", пишет Daily Star.

Однако у нее не получилось пройти кастинг, ведь главный герой заявил, что ему не нравится, когда женщины меняют свое лицо с помощью "уколов красоты" и операций.

"Я буду обижаться, если мой парень будет меня стесняться на людях. Я бы хотела безумно, по-настоящему влюбиться и встретить правильного партнера, потому что любовь – это самая прекрасная вещь", – сказала Андреа Иванова.

Пока "правильный партнер" еще не попался на жизненном пути девушки, она сосредоточилась на дальнейших изменениях внешности. Блогерша заявила, что хотела бы вколоть еще больше филлеров, в том числе и в губы.

Несколько клиник уже отказали ей в процедуре, а врачи опасаются, что дальнейшее увеличение губ может стать роковым для инфлюэнсерши, однако она не разделяет их беспокойство.

"Мой врач предупредил меня, что опасно вводить больше препаратов в губы, поскольку он боится, что это заблокирует кровеносные сосуды. Он советует мне постоянно увлажнять губы, но, несмотря на его беспокойство, я не волнуюсь. Я думаю, что все будет хорошо и ничего плохого не произойдет", – резюмировала Андреа Иванова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская модель с крупнейшими скулами в мире Анастасия Покрещук поделилась фото своей экстремальной пластики. Еще три года назад у блогерши была совсем другая внешность.

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