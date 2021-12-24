Как выглядели украинские звезды на новогодний утренник в детском саду. Фото

Новогодние праздники – не только время подведения итогов и ожидания по поводу ближайшего будущего. А еще – это ностальгия: вспоминания о теплых семейных встречах, елках, украшенных конфетами, и утренниках, где дети одеваются в костюмы белочек, зайцев, лисичек и так далее. О последнем и поговорим.

Украинские знаменитости, как и все мы, в детском саду участвовали в праздновании в маскарадных костюмах. О том, какие это были образы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинская телеведущая в детском саду была в образе лисички. Звезда опубликовала на своей Instagram-странице фото в ярко-оранжевом платье с новогодним дождиком на подоле. Она позирует рядом с Дедом Морозом и на фоне праздничной елки.

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Будущая телеведущая и актриса на утреннике была Снегурочкой. 30 декабря 2020 года Лилия Ребрик поделилась на своей странице фотографией, где одета в яркое платье и стоит возле Деда Мороза. Судя по серьезному выражению лица звезды, она уже в юном возрасте осознавала ответственность столь важной роли.

Украинский журналист, путешественник и ведущий программы "Світ навиворіт" на одном из празднований Нового года был не в образе героя сказки или животного, а в сине-красном свитере, брюках и коричневых ботинках. На фото еще маленький Дмитрий Комаров стесняется, стоя рядом с Дедом Морозом.

Если девушки чаще всего на утренниках становятся снежинками, то парни – зайчиками. К примеру, украинский телеведущий Владимир Остапчук в детском саду примерил на себя образ с длинными белыми ушками и комбинезоном, украшенным дождиком.

MELOVIN – певец, победитель 6 сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" и финалист Национального отбора 2017. Он в детстве на мероприятии, посвященному празднованию Нового года, надел атласный костюм ярко-синего цвета, украшенный дождиком. Его образ напоминает гнома, но, учитывая надпись на шапке, артист вполне мог быть Новым годом.

Украинский актер, шоумен и телеведущий Евгений Кошевой, как и Владимир Остапчук, на новогодние праздники в детском саду был зайчиком. На фото артист, одетый в белую рубашку и шорты, стоит рядом со своей мамой.

Певец и вокалист хип-хоп группы ТНМК Олег Михайлюта в детстве играл роль Нового года. На снимке, опубликованном в Instagram, будущая звезда одет в белый костюм, декорированный дождиком. Рядом с ним – мама. Артист дополнил фото воспоминаниями о новогоднем празднике: "У меня была ответственная задача, я был именно тем Новым Годом, который должен был принести всем счастье. И если осознавать все произошедшее потом, мы с мамой справились с той задачей с отличием".

Певица Alyosha в детском саду была снежинкой, одетой в белую мини-платье. В начале декабря 2020 года звезда опубликовала снимок, где стоит возле праздничной елки рядом со своими братьями.

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