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Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Анна Кравчук
Кино
2 минуты
927
Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Многие знаменитые люди так сильно боятся морщин, седых волос, обвисшей кожи и старости в целом, что начинают злоупотреблять косметологическими процедурами и пластическими операциями. Нередко доходит до того, что звезды перебарщивают с филлерами и меняют себя до неузнаваемости. 

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Отмотать время назад и уберечь себя от статуса "жертва пластики" таким людям уже не получится. Тем не менее, современные технологии, в частности приложение FaceApp, позволяют узнать, как бы выглядели те или иные знаменитости сейчас, если бы в свое время не обратились к пластическому хирургу. Результаты эксперимента с фотографиями показали на сайте Pressa.TV.

Журналисты использовали архивные снимки знаменитостей, сделанные в их молодости, а специальная программа "состарила" эти кадры, показав, какой вид могли иметь звезды сейчас без пластики. Третья фотография в коллаже – это то, как выглядит человек сейчас на самом деле. 

Донателла Версаче, 67 лет 

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Деми Мур, 60 лет 

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Шер, 76 лет

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Микки Рурк, 70 лет 

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Мадонна, 64 года

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Бритни Спирс, 41 год

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Джоселин Вильденштейн, 82 года

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Голди Хоун, 77 лет 

Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

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