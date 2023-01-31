Как выглядели бы знаменитые на весь мир звезды, если бы не делали пластику. Фото

Многие знаменитые люди так сильно боятся морщин, седых волос, обвисшей кожи и старости в целом, что начинают злоупотреблять косметологическими процедурами и пластическими операциями. Нередко доходит до того, что звезды перебарщивают с филлерами и меняют себя до неузнаваемости.

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Отмотать время назад и уберечь себя от статуса "жертва пластики" таким людям уже не получится. Тем не менее, современные технологии, в частности приложение FaceApp, позволяют узнать, как бы выглядели те или иные знаменитости сейчас, если бы в свое время не обратились к пластическому хирургу. Результаты эксперимента с фотографиями показали на сайте Pressa.TV.

Журналисты использовали архивные снимки знаменитостей, сделанные в их молодости, а специальная программа "состарила" эти кадры, показав, какой вид могли иметь звезды сейчас без пластики. Третья фотография в коллаже – это то, как выглядит человек сейчас на самом деле.

Донателла Версаче, 67 лет

Деми Мур, 60 лет

Шер, 76 лет

Микки Рурк, 70 лет

Мадонна, 64 года

Бритни Спирс, 41 год

Джоселин Вильденштейн, 82 года

Голди Хоун, 77 лет

Как писал OBOZREVATEL ранее, всемирно известная канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста впервые за долгие годы вернулась на подиум после неудачной пластики. Лицо и тело красавицы изменились практически до неузнаваемости, а сама Евангелиста считала себя "жестко изуродованной" из-за неудачной процедуры криолиполиза (замораживание жира). Подробнее – в нашем материале.

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