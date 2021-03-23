Як виглядала Різ Візерспун у 90-х: опубліковано фото

22 березня відома голлівудська акторка Різ Візерспун відсвяткувала 45-річчя. При цьому, дивлячись на неї, мало хто дасть їй більше ніж 30 років.

На опублікованому знімку в Instagram дві Різ – одна в зовсім ще юному віці, яка стоїть на порозі своєї запаморочливої кар'єри, і друга, вже зріла жінка зі значною фільмографією за спиною і безліччю престижних кінонагород (щоб дивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

Свою першу роль в кіно Різ Візерспун отримала, коли їй було всього 15. Після цього блондинка отримувала ролі регулярно, однак найбільше запам'яталися її героїні в таких фільмах, як "Жорстокі ігри" (1999 рік), "Блондинка в законі" (2001 рік), "Між небом і землею" (2005 рік) і багато інших.

Світове визнання до Різ прийшло після кінокартини "Блондинка в законі". До теперішнього часу в багажі артистки зараз вже понад 40 ролей в різних фільмах.

Зараз акторка більше знімається в серіалах. Так, за останні два роки Різ засвітилася в "Великій маленькій брехні", "Ранковому шоу" і в серіалі "Всюди жевріють пожежі".

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