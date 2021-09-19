Как выглядела победительница первого в мире конкурса красоты и почему она ушла в неизвестность

В городе Спа в Бельгии 133 года назад, 19 сентября 1888 года, состоялся первый настоящий всемирный конкурс красоты – с жюри и призовыми фондами. Его победительницей стала 18-летняя Берта Сукаре из французской колонии Гваделупа на Антильских островах.

Сукаре выиграла приз в размере 5000 франков, звание самой красивой женщины на планете, а ее фото напечатали на первой странице французского журнала Le Journal Illustre. Не смотря на это, девушке пришлось отойти из светской жизни, пишет исторический редактор издания The Daily Telegraph Трой Леннон.

Причиной тому, по мнению Леннона, стало ее креольское происхождение, что очень критически восприняли в Европе (креолы – потомки смешанных браков). Доказательством ее африканского происхождения, как пишет журналист, была поразительно красивая яркая внешность, выразительные черты лица и темные вьющиеся волосы.

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Когда во время мероприятия организаторы объявили о победе Сукаре и вручали ей цветы, другие участницы конкурса набросились на нее и пытались забрать букет, а кто-то даже плюнул в ее платье. Как пишет Леннон, девушке пришлось бежать из Спа.

После победы в первом в мире конкурсе красоты Сукаре отошла в неизвестность, о ее дальнейшей судьбе ничего не известно, сказано в материале.

Второе места заняла бельгийка Анджеле Дельроза.

Как пишет журналист, тогда конкурс проводили довольно скромно, если сравнивать с нашим временем – никакого выхода в купальниках или эротических нарядах. Все женщины выходили на сцену только в длинных платьях, а мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки.

Всего было подано 350 заявок – участницы подавали жюри фото и краткую биографию. Из них выбрали 21 финалистку. Участницы прибыли из Франции, Бельгии, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Чехии, России, Венгрии, Италии и Вест-Индии.

Конкурс проходил за закрытыми дверями в крыле казино с собственным бальным залом. Зрители должны были заплатить, чтобы поприсутствовать на нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики – Андреа Меза.