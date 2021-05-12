Появилось редкое фото родителей королевы Елизаветы II

В сети опубликовали редкий кадр, на котором показали родителей британской королевы Елизаветы II – короля Георга VI и его супругу Елизавету. Снимок был сделан в 1941 году, когда закончился "Лондонский блиц" – бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии.

Соответствующее фото разместили на странице в Instagram королевской семьи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На нем видно, как Георг VI и королева Елизавета осматривают районы бомбардировки.

Так, в кадре мать Елизаветы II была одета в стильное пальто, украшенное меховыми вставками на рукавах, и модном берете. Свой образ королева дополнила сумкой, украшениями и брошью. Сзади нее стоял король Георг VI, который вышел в свет в строгом костюме.

Отмечается, что в сентябре 1940 года Георг VI почтил память мирных жителей, пострадавших от "Блица", и простых людей, которые помогали защищать свои общины, когда они подвергались нападениям.

Кроме того, король основал Георгиевский крест, который должен был быть награжден за величайший героизм или храбрость.

"Многочисленны и славны подвиги, совершенные в эти опасные, но знаменитые дни. Для того, чтобы они были достойны и незамедлительно признаны, я решил сразу же создать новый знак почета во всех сферах гражданской жизни. Я предложил дать свое имя этому новому знаку отличия, который будет стоять рядом с Крестом Виктории и Георгиевской медалью", – говорил Георг VI.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британская королева Елизавета II впервые появилась на публике после смерти мужа – 99-летнего принца Филиппа. Монарх выступила в Палате лордов на открытии сессии парламента Великобритании.