Как выглядел Томми Дорфман до смены пола. Фото

29-летний американский актер Томми Дорфман, более известный по мужской роли Райана Шейвера в сериале "13 причин почему", совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. Ранее Томми имела короткие русые волосы, а ее стиль одежды был исключительно мужским.

О своем решение Томми рассказала в Instagram, написав: "Очень рада вновь представить себя той женщиной, которой я являюсь сегодня". Дорфман попросила отныне использовать по отношении к ней местоимения она/ее.

Отметим, что первые слухи о трансгендрном переходе Дорфман появились после того, как она начала носить женскую одежду в этом году и появляться в таком виде на публике. В свою очередь сама актриса, никак не комментировала эти перемены до этого момента.

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Коротко о знаменитости:

Томми известна не только актёрским талантом, но и как активистка. Она сама лично организовывала митинг в поддержку Фонда планирования семьи (Planned Parenthood). Кроме того, Дорфман активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитость после каминг-аута не стала менять свое имя, так как имя ей дали в честь дяди, который скончался через месяц после рождения Томми. Кинозвезда добавила, что чувствует связь с этим именем.