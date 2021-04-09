Как выглядел принц Филипп в молодости. Фото

В Виндзорском замке умер Эдинбургский принц Филипп, который был мужем Британской королевы Елизаветы II. Он не дожил два месяца до 100-летнего юбилея.

OBOZREVATEL вспомнил, как выглядел принц Филипп в молодости. Герцог более 70 лет оказывал неизменную и твердую поддержку Британской монархии.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. Мальчик при рождении получил титул принца Греческого и Датского. Его детство было очень тяжелым.

Эдинбургский герцог Филипп учился на моряка.

Отец принца умер, а мать страдала психическим заболеванием и попала в больницу.

Семья принца была изгнана из Греции и поселилась в Париже

В 21 год он был одним из самых молодых первых лейтенантов Королевского флота.

Принц Филипп участвовал во Второй мировой войне

Принц Филипп получил высокую оценку за роль во Второй мировой войне.

Герцог Филипп служил на флоте.

История переписки королевы Елизаветы и принца Филиппа могла бы стать сюжетом для шекспировской пьесы: письма приходилось передавать тайно, через доверенных лиц, в обход короля.

Король Герцог VI категорически не одобрял союз принца Филиппа и Елизаветы II.

Принц Филипп и 17-летняя Елизавета долго вели переписку и в 1947 году он попросил ее руки у короля Георга VI.

Принц отрекся от престола ради женитьбы на Елизавете II

Перед женитьбой с королевой Елизаветой II Филипп отказался от титулов принца Греческого и принца Датского и принял британское подданство. Накануне свадьбы король Георг VI подарил будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

У Елизаветы II и принца Филиппа родилось четверо детей

Герцог Эдинбургский и королева Англии приходятся друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Принц Филипп преданно служил Британской монархии

Пара прожила вместе 73 года.

Елизавета II наградила мужа рыцарским званием к 70 годовщине их свадьбы.

В течение многих лет герцог дарил любимой жене дорогостоящие подарки. Например, рубиновую и бриллиантовую броши, которые она надевает для торжественных случаев.

Принц Филипп перенес коронавирус

Филипп был старейшим британским монархом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: