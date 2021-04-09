Як виглядав принц Філіп у молодості. Фото

У Віндзорському замку помер Единбурзький принц Філіп, який був чоловіком Британської королеви Єлизавети II. Він не дожив два місяці до 100-річного ювілею.

OBOZREVATEL згадав, як виглядав принц Філіп у молодості. Герцог більше 70 років надавав незмінну і тверду підтримку Британській монархії.

Принц Філіп народився 10 червня 1921 року в Греції. Хлопець при народженні отримав титул принца Грецького і Данського. Його дитинство було дуже важким.

Единбурзький герцог Філіп навчався на моряка.

Батько принца помер, а мати страждала психічним захворюванням і потрапила в лікарню.

Сім'я принца була вигнана з Греції і оселилася в Парижі

У 21 рік він був одним з наймолодших перших лейтенантів Королівського флоту.

Принц Филіп брав участь у Другій світовій війні

Принц Філіп отримав високу оцінку за роль у Другій світовій війні.

Герцог Філіп служив на флоті.

Історія листування королеви Єлизавети та принца Філіпа могла б стати сюжетом для шекспірівської п'єси: листи доводилося передавати таємно, через довірених осіб, в обхід короля.

Король Герцог VI категорично не схвалював союз принца Філіпа і Єлизавети II.

Принц Філіп та 17-річна Єлизавета довго вели листування і в 1947 році він попросив її руки у короля Георга VI.

Принц зрікся престолу заради одруження з Єлизаветою II

Перед одруженням з королевою Єлизаветою II Філіп відмовився від титулів "принц Грецький" та "принц Данський" та прийняв британське підданство. Напередодні весілля король Георг VI подарував майбутньому зятю титул герцога Единбурзького.

У Єлизавети II і принца Філіпа народилося четверо дітей

Герцог Единбурзький і королева Англії приходяться один одному четвероюрідним братом і сестрою.

Принц Філіп віддано служив Британській монархії

Пара прожила разом 73 роки.

Єлизавета II наділила чоловіка лицарським званням до 70 річниці їхнього весілля.

Протягом багатьох років герцог дарував коханій дружині чудові подарунки. Наприклад, рубінову і діамантову брошки, які вона одягає для урочистих випадків.

Принц Філіп перехворів на коронавірус

Філіп був найстарішим в історії британським монархом.

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