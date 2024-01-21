'Как вам наша пара?' Дочь Поляковой озадачила фото с загадочным парнем

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой намекнула на новые отношения. Мария, которой в марте этого года исполнится 19 лет, показала серию фотографий, а на одном из кадров позировала рядом с загадочным парнем.

Видео дня

Юная блогерша разместила снимки на личной странице в Instagram, где за ней следит более 175 тысяч подписчиков. В комментариях сотни озадаченных поклонников начали выяснять, кем может быть вероятный новый бойфренд Маши.

Так, на фото дочь известной певицы позирует в элегантном стильном костюме молочного оттенка. Он состоит из укороченного жакета и мини-юбки с плиссированными вставками. Плотную ткань украсили золотые массивные пуговицы. На ноги Мария надела черные кожаные ботфорты-чулки. Светлый наряд эффектно контрастировал с яркими рыжими волосами девушки, которые она уложила в пышные локоны, а также макияжем с широкими черными стрелками.

Парень, присоединившийся к Поляковой-младшей на одном из кадров, был в белой классической рубашке и темно-синих брюках с поясом.

"Как вам наша пара?" – загадочно подписала Мария кадр.

Одни подписчики в комментариях поспешили поздравить Машу с новыми отношениями, заметив, что парень и девушка подходят друг к другу. Другие не поверили, что это новый бойфренд дочери "королевы ночи".

Стоит отметить, что Маша также озадачила кадром, который разместила у себя в InstaStories. На нем она сфотографирована со спины и держит в руках огромный букет роз. Внимание привлек аутфит девушки, а точнее провокационная надпись на нем: "Sex after flowers", которая переводится как "Секс после цветов". Сама Полякова-младшая прокомментировала это так: "Худи для тех, чьи парни ну очень не понимают намеков".

Как писал OBOZ.UA, ранее дочь Оли Поляковой попала в больницу. Там Марии сделали операцию, о чем она известила своих подписчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!