'Как ты себе это представляешь?' Композитор Поклад рассказал, как Белоножко отказывался от песни, ставшей шедевром

Легендарный украинский композитор Игорь Поклад впервые публично признался, что его друг Виталий Белоножко некоторое время отказывался брать в работу композицию "Колыбельная", которая впоследствии стала одним из шедевров в его исполнении. Игорь Поклад написал композицию, которая много лет звучала в программе "Спокойной ночи, дети".

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Об этом композитор рассказал в интервью OBOZ.UA. Игорь Дмитриевич признался, что ему пришлось прибегнуть к хитростям, чтобы уговорить Виталия выполнить композицию.

"Когда родилась песня "Колыбельная", я долго думал, кому ее отдать, кто мог бы проникновенно ее исполнить, – рассказывает Поклад. – Вспомнил о Виталике. А он говорит: "Как ты себе это представляешь? Я своим тяжелым голосом – и колыбельному ребенку?". А я: "Попробуй на своих детях". Он согласился. И когда они под его пение позасыпали, сказал: "Давайте записывать". И на этой колыбельной выросло не одно поколение украинцев, потому что она долгие годы звучала в программе "Спокойной ночи, дети".

Жена Игоря Дмитриевича добавляет: "Однажды я зашла в гости к подруге Аллы. Сидим на кухне, прибегает ее дочь Катя в слезах: "Мама, сегодня не было" Теплое солнышко садится!". А ее заменили какое-то время, помните? И ребенок не хотел ложиться спать, пока не услышит эту песенку. Как-то мы ее уговорили, а дома с мужем записали на кассету эту композицию и передали Кате. Честно говоря, я и представить не могла, что человек с таким тембром голоса может так спеть колыбельную, что он станет шедевром. Это знаковая песня для миллионов украинцев, которые сейчас стали взрослыми".

Игорь Дмитриевич вспоминает сотрудничество с Виталием Белоножко с теплотой. Рассказывает, что много гастролировал вместе с певцом: "Если бы взять и сосчитать, сколько мы объездили, то можно было земной шар несколько раз обмотать. Почти каждый раз в этих поездках были непростые условия. Жили в каких-то общежитиях или гостиницах, которые нельзя было так назвать отнюдь. Еду сами себе готовили... Но мы это делали, потому что люди нас ждали. Когда выходил Виталик, женщины теряли сознание. У него был такой невероятный голос, что просто завораживал зал".

Светлана Поклад говорит, что в последний раз общалась с Виталием Белоножко осенью. Говорили о том, что нужно обязательно увидеться. Планировали, когда станет теплее, организовать "встречу под шашлычки". Светлана считает, что именно война очень подкосила Белоножко: "В разговорах чувствовалось очень грустное настроение. Но он держался, активно общался по телефону, присылал общие фотографии, комментировал сообщения в соцсети".

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся.

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