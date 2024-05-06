'Как-то угас'. Актриса Дарья Легейда призналась, как война изменила ее мужа-популярного актера в ВСУ

Жена популярного актера Дмитрия Совы, известная украинская актриса Дарья Легейда, высказалась о том, как полномасштабная война изменила ее мужа, который с прошлого года находится в ВСУ.

В интервью OBOZ.UA артистка призналась, что Дмитрий по характеру очень жизнерадостный человек, но сейчас "не так много смеется, как раньше". "В какой-то момент мне показалось, что он как-то даже угас", – добавила Даша.

"Конечно, что он изменился, – говорит актриса. – Как и каждый человек, защищающий страну. Ой, на самом деле так трудно об этом говорить… Знаете, в какой-то момент мне показалось, что он как-то даже угас. Такие вещи, как война, сильно меняют. И не в радостную сторону. Он не так много смеется, как раньше. А Дмитрий по характеру очень жизнерадостный человек. Ему бы бегать сейчас марафоны, которые он любит, много путешествовать, как это делал раньше – чрезвычайно не хватает этих эмоций. И тепла, и любви, и общения, и всего, что связано с простым словом "жить". А вместо этого наши ребята вынуждены защищать кровью и потом нашу землю. Но жизнь продолжается, единственная: хочется видеться с мужем чаще".

Недавно звездные супруги встретились в Хмельницком на презентации картины "Крашанка", где Дарья Легейда играет одну из главных ролей.

"Дмитрия отпустили со службы – мы очень благодарны за это, – говорит Легейда. – И такие встречи очень важны для каждого из нас. Видите, как вышло: мы поженились – и началась война. Нам пока не удалось пожить семейной жизнью. Но, знаете, даже несмотря на то, что мы на расстоянии, на самом деле рядом друг с другом. Я чувствую его поддержку, и, надеюсь, он тоже. И мы делаем все для того, чтобы облегчить это страшное время друг другу".

Полное интервью с Дарьей Легейдой читайте на OBOZ.UA здесь.

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