Как сложилась судьба Моники Левински и как сейчас выглядит фигурантка самого громкого секс-скандала в США. Фото

В декабре 1998 года 42-му президенту США Биллу Клинтону объявили импичмент, а когда-то неприметная Моника Левински приковала к себе внимание всего мира, став, пожалуй, самым обсуждаемым человеком того периода. Интимные связи 22-летней стажерки Белого дома и 48-летнего американского лидера по праву считаются самым громким секс-скандалом не только в Америке, но и во всем мире. Для Левински эта история знаменовала крах карьеры, жестокий буллинг в прессе и Интернете, а также длительную терапию с психологом.

Впрочем, женщина смогла вырваться из потока хейта и начала строить собственную жизнь фактически с нуля. И хотя ее имя до сих пор у всех ассоциируется только с импичментом Билла Клинтона и всем, что этому предшествовало, Левински научилась использовать это в свою пользу. А 26 февраля этого года она даже возглавила новую кампанию Реформации "У тебя есть сила", направленную на повышение осведомленности о регистрации избирателей накануне выборов 2024 года, обнародовав ряд эффектных фото. OBOZ.UA решил рассказать о судьбе Левински и показать, как она изменилась.

Начнём с начала. 1995 год. Тогда обвинения против Клинтона в сексуальных домогательствах выдвинула его коллега Пола Джонс. Впрочем, доказательств не было – дело было закрыто. В том же году в Белый дом на стажировку попадает амбициозная 22-летняя Моника Левински. У нее с на тот момент 48-летним женатым президентом начинается роман.

Их отношения развиваются в течение двух лет, оставаясь в тени. Встречи проходят в Овальном кабинете, который не прослушивается спецслужбами. В 1997 году Моника, которая на тот момент начала строить карьеру в Пентагоне, делится своими переживаниями с подругой и коллегой Линдой Трипп, не подозревая, что тайна вот-вот будет раскрыта.

Трипп, тайно записывая разговоры с Моникой на диктофон, передает записи адвокатам Полы Джонс. Эта информация становится без преувеличений бомбой, разрывающей информационное пространство. СМИ публикуют пикантные детали романа, и мир узнает о тайне Билла Клинтона. Президент обвиняется во лжи под присягой и злоупотреблении властью. Он же отрицает все обвинения, но впоследствии признает, что имел "неуместные отношения" с Моникой.

Из записанных разговоров удалось узнать, что у Левински было по меньшей мере 12 близких контактов с Клинтоном. Во время судебного процесса разбирали самые мелкие и грязные детали личной жизни президента. Что говорить, если основным аргументом при расследовании стало синее платье, на котором сохранились следы спермы политика.

Моника Левински в это время становится объектом насмешек и пренебрежения. Ее имя – синоним сексуального скандала. Она переживает депрессию, ей приходится бороться с публичным осуждением и постоянно убегать от толпы надоедливых папарацци, которые прозвали ее в СМИ "королевой орального секса" и едва не довели до суицида. Женщина решает бежать в Лондон, хотя и там сталкивается со многими трудностями, в частности, в поисках работы.

"В конце 90-х я была самым униженным человеком на Земле и первым, кто стал жертвой Интернета. Меня стыдили и травили год за годом", – говорила однажды в интервью Левински.

Со временем Монике удается преодолеть трудности. Она выпускает мемуары, где подробно рассказывает о романе с президентом, пробует себя в роли ведущей на американском телевидении и даже дизайнером женских сумочек. Все попытки создать собственный бизнес с треском провалились.

Впрочем, настоящим утешением и призванием для Левински стала ее общественная активность. Сейчас она ездит по миру и читает лекции о кибербуллинге, жертвой которого сама была. Ее история становится примером того, как можно преодолеть уныние, потеряв репутацию на глобальном уровне, и начать жизнь с чистого листа.

А в 2020 году женщина стала продюсером "Импичмент 2021": Американская история преступлений", известного сериала телеканала FX, который воспроизвел ее историю и показал ее точку зрения, помогая зрителям понять боль, через которую она прошла, оказавшись под решающим судом общественного мнения и жесткого медиа-ландшафта того времени.

Сейчас Левински 50 лет. Она смогла превратиться из отрицательного героя в человека с большим опытом и теперь делится им с другими. Как мы уже отметили, 26 февраля было объявлено, что Левински стала лицом кампании Реформации "У тебя есть сила", направленной на повышение осведомленности о регистрации избирателей накануне выборов 2024 года.

В рамках кампании Левински была снята фотографом Зои Гроссман в новой коллекции рабочей одежды (кожаные тренчи и черные платья меди с поясом), которая будет запущена вместе с единственным центром голосования, созданным в сотрудничестве с Vote.org.

Левински, пережив то, что она пережила, наконец обрела уверенность и свое место под солнцем. Она позиционирует себя как реформатор, имеет решительный вид сильной женщины, которая хочет и может что-то изменить.

Напоследок добавим, что Левински так и не вышла замуж и не родила детей. Она ведет блог в Instagram, за которым следит более 120 тысяч человек.

Как писал OBOZ.UA ранее, в США обнародовали так называемые "файлы Эпштайна" – около 900 страниц со списками известных людей, связанных с секс-торговцем, педофилом, американским финансистом Джеффри Эпштайном и проходили по его делу. В документах, в частности, оказались имена скандального британского принца Эндрю, бывшего президента США Билла Клинтона, культового музыканта Майкла Джексона, фокусника Дэвида Копперфильда, физика Стивена Хокинга, модели Наоми Кэмпбелл и многих других.

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